Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька. ЗСУ атакують на півдні — карта

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, Збройні Сили України продовжують просування на Бердянськ та Мелітополь. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що за добу на Донеччині сталося 36 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська росіяни наступали на захід від Лимана Першого, успіху не мали.

У районі Кремінної ворог атакував на захід від Діброви та на схід від Веселого, ЗСУ відбилися.

Під Бахмутом під вогнем артилерії та авіації українські воїни відбили атаки в районах Миньківки, на південний схід від Оріхово-Василівки, на південний схід від Богданівки та поблизу Іванівського.

У районі Донецька Сили оборони вистояли біля Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки.

Одночасно ЗСУ продовжують наступати у напрямку Мелітополя та Бердянська, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу. Противник зосереджений на недопущенні просування українських підрозділів.

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження піхоти, озброєння та техніки.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.

На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.

Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. В них два завдання – Міноборони.

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