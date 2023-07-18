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Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька. ЗСУ атакують на півдні — карта

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 06:54
Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька. ЗСУ атакують на півдні — карта - Фото
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, Збройні Сили України продовжують просування на Бердянськ та Мелітополь. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за добу на Донеччині сталося 36 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська росіяни наступали на захід від Лимана Першого, успіху не мали.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

У районі Кремінної ворог атакував на захід від Діброви та на схід від Веселого, ЗСУ відбилися.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

Під Бахмутом під вогнем артилерії та авіації українські воїни відбили атаки в районах Миньківки, на південний схід від Оріхово-Василівки, на південний схід від Богданівки та поблизу Іванівського.

Фронт у районі Бахмута (Мапа: Military Land)

У районі Донецька Сили оборони вистояли біля Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Одночасно ЗСУ продовжують наступати у напрямку Мелітополя та Бердянська, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу. Противник зосереджений на недопущенні просування українських підрозділів.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження піхоти, озброєння та техніки.

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Дмитро Гриниченко
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