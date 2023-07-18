Генштаб: РФ наступает у Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка. ВСУ атакуют на юге — карта

Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины продолжают продвижение на Бердянск и Мелитополь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 36 боевых столкновений. В направлении Купянска россияне наступали западнее Лимана Первого, успеха не имели.

В районе Кременной враг атаковал западнее Дибровы и восточнее Веселого, ВСУ отбились.

Под Бахмутом под огнем артиллерии и авиации украинские воины отбили атаки в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Васильевки, юго-восточнее Богдановки и вблизи Ивановского.

В районе Донецка Силы обороны выстояли около Авдеевки, Марьинки и Красногоровки.



Одновременно ВСУ продолжают наступать в направлении Мелитополя и Бердянска, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу. Противник сосредоточен на недопущении продвижения украинских подразделений.





Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения пехоты, вооружения и техники.

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