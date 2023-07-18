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Генштаб: РФ наступает у Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка. ВСУ атакуют на юге — карта

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 06:54
Генштаб: РФ наступает у Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка. ВСУ атакуют на юге — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины продолжают продвижение на Бердянск и Мелитополь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 36 боевых столкновений. В направлении Купянска россияне наступали западнее Лимана Первого, успеха не имели.

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

В районе Кременной враг атаковал западнее Дибровы и восточнее Веселого, ВСУ отбились.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Под Бахмутом под огнем артиллерии и авиации украинские воины отбили атаки в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Васильевки, юго-восточнее Богдановки и вблизи Ивановского. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка Силы обороны выстояли около Авдеевки, Марьинки и Красногоровки.

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Одновременно ВСУ продолжают наступать в направлении Мелитополя и Бердянска, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу. Противник сосредоточен на недопущении продвижения украинских подразделений. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)
Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения пехоты, вооружения и техники. 

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Дмитрий Гриниченко
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