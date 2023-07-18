Генштаб: РФ наступает у Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка. ВСУ атакуют на юге — карта
Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины продолжают продвижение на Бердянск и Мелитополь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 36 боевых столкновений. В направлении Купянска россияне наступали западнее Лимана Первого, успеха не имели.
В районе Кременной враг атаковал западнее Дибровы и восточнее Веселого, ВСУ отбились.
Под Бахмутом под огнем артиллерии и авиации украинские воины отбили атаки в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Васильевки, юго-восточнее Богдановки и вблизи Ивановского.
В районе Донецка Силы обороны выстояли около Авдеевки, Марьинки и Красногоровки.
Одновременно ВСУ продолжают наступать в направлении Мелитополя и Бердянска, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу. Противник сосредоточен на недопущении продвижения украинских подразделений.
- Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
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