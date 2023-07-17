Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны

Российские оккупанты 15 июля начали активное наступление на Купянском направлении. Своими действиями россияне хотят решить две задачи. Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Она сообщила, что на востоке российские оккупанты серьезно превосходят украинские войска в вооружении и обстрелах. Так, например, на прошлой неделе, оккупанты использовали около 50 000 артиллерийских снарядов ежедневно, а Силы обороны – шесть-семь тысяч в день.

"Надо сказать, что сейчас они на востоке обострились с субботы (15 июля). Там идет активное наступление на Купянском направлении – они собственно хотят прорвать там нашу оборону. Им не удается, но там очень сложная ситуация", – сказала Маляр.

По ее словам, оккупанты хотят вернуть потерянные позиции, а также пытаются отвлечь на это направление украинские войска из-под Бахмута.

Ранее сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.

На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.

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