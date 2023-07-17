Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. В них два завдання – Міноборони

Російські окупанти 15 липня розпочали активний наступ на Куп'янському напрямку. Своїми діями росіяни хочуть розв'язати два завдання. Про це розповіла заступницв міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Вона повідомила, що на сході російські окупанти серйозно переважають українські війська в озброєнні та обстрілах. Так, наприклад, минулого тижня окупанти використовували близько 50 000 артилерійських снарядів щодня, а Сили оборони – шість-сім тисяч на день.

"Треба сказати, що зараз вони на сході загострилися з суботи (15 липня). Там триває активний наступ на Куп'янському напрямку – вони власне хочуть прорвати там нашу оборону. Їм не вдається, але там дуже складна ситуація", – сказала Маляр.

За її словами, окупанти хочуть повернути втрачені позиції, а також намагаються відвернути на цей напрямок українські війська з-під Бахмута.

Раніше сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.

На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.

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