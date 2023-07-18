Генштаб: ВСУ уничтожили 710 россиян, сожгли 42 артсистемы и 48 единиц техники за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 710 российских оккупантов, 42 артиллерийские системы и 48 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, а ВСУ атакуют в направлении Мелитополя и Бердянска. За сутки на Донбассе произошло 36 боевых столкновений.
Общие потери россиян за время большой войны составили:
— личного состава — 239 010 (+710),
— танков — 4119 (+4),
— боевых бронированных машин — 8051 (+17),
— артиллерийских систем — 4542 (+38),
— РСЗО — 689 (+4),
— средств ПВО — 428,
— самолетов — 315,
— вертолетов — 310,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3839 (+11),
— крылатых ракет — 1273,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7086 (+27),
— специальной техники — 677.
- Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
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