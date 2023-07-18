У Міноборони розповіли, як БМП M2 Bradley спалив два російські танки в одному бою – фото
Екіпаж українського БМП M2 Bradley в одному бою знищив два російські танки. Про те, як це сталося, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Воїни 47 ОМБР з позивними "Примара", "Кач" і "Бублик" на своєму Bradley працювали на Запорізькому напрямку.
За словами Маляр, військові вже знають, що західна техніка – магніт для ворога, і як тільки на передньому рубежі з'являється Bradley, росіяни застосовують все, що є, – від гранатометів до артилерії та ударних вертольотів.
"Цього разу бойову машину спочатку обходила з двох боків російська піхота. А коли окупантів знищили автоматичною гарматою, росіяни оголосили справжнє полювання на український Bradley. Ворог терміново ввів у бій пару Т-72. Обидва російські танки було одразу спалено", – розповіла заступниця міністра оборони.
Вона додала, що БМП M2 Bradley оснащений важкою протитанковою ракетою TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), якою скористався екіпаж.
На фото на тому ж Bradley сидять: зліва навідник "Примара", по центру командир бойової машини "Кач".
Механік-водій "Бублик" на ту зйомку не встиг, бо був на завданні. Його сфотографували окремо.
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- Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямі 15 липня. У них два завдання – Міноборони.
- Вранці 18 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ має успіх на півдні – у напрямку Пологів та Бердянська.
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