RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Міноборони розповіли, як БМП M2 Bradley спалив два російські танки в одному бою – фото

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 09:25
У Міноборони розповіли, як БМП M2 Bradley спалив два російські танки в одному бою – фото - Фото
Bradley їдуть до України (Фото: DVIDS)

Екіпаж українського БМП M2 Bradley в одному бою знищив два російські танки. Про те, як це сталося, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Воїни 47 ОМБР з позивними "Примара", "Кач" і "Бублик" на своєму Bradley працювали на Запорізькому напрямку.

За словами Маляр, військові вже знають, що західна техніка – магніт для ворога, і як тільки на передньому рубежі з'являється Bradley, росіяни застосовують все, що є, – від гранатометів до артилерії та ударних вертольотів.

"Цього разу бойову машину спочатку обходила з двох боків російська піхота. А коли окупантів знищили автоматичною гарматою, росіяни оголосили справжнє полювання на український Bradley. Ворог терміново ввів у бій пару Т-72. Обидва російські танки було одразу спалено", – розповіла заступниця міністра оборони.

Вона додала, що БМП M2 Bradley оснащений важкою протитанковою ракетою TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), якою скористався екіпаж.

На фото на тому ж Bradley сидять: зліва навідник "Примара", по центру командир бойової машини "Кач".

Механік-водій "Бублик" на ту зйомку не встиг, бо був на завданні. Його сфотографували окремо.

У Міноборони розповіли, як БМП M2 Bradley спалив два російські танки в одному бою – фото

У Міноборони розповіли, як БМП M2 Bradley спалив два російські танки в одному бою – фото

Читайте також: Військові показали знищення штурмової групи окупантів на Мар'їнському напрямку – відео

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнанаступГанна МалярТ-72Bradleyзапорізький напрямок
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 