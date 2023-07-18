Генштаб про наступ ЗСУ на півдні: Успіх у напрямку Пологів та Бердянська, важкі бої
18.07.2023, 08:48
Бійці ЗСУ (Фото: EPA)
Збройні Сили України мають успіх на двох ділянках під час наступу у напрямку Бердянська та Мелітополя. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
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За його словами, на напрямках Мала Токмачка — Новопокровка та Велика Новосілка — Урожайне Сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Він зазначив, що в районі Бахмута ЗСУ також продовжують наступ на північному та південному флангах.
Ковальов заявив, що росіяни чинять потужний опір, тривають важкі бої.
- Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.
- На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. В них два завдання – Міноборони.
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