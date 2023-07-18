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Генштаб про наступ ЗСУ на півдні: Успіх у напрямку Пологів та Бердянська, важкі бої

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 08:48
Генштаб про наступ ЗСУ на півдні: Успіх у напрямку Пологів та Бердянська, важкі бої - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: EPA)

Збройні Сили України мають успіх на двох ділянках під час наступу у напрямку Бердянська та Мелітополя. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, на напрямках Мала Токмачка — Новопокровка та Велика Новосілка — Урожайне Сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Він зазначив, що в районі Бахмута ЗСУ також продовжують наступ на північному та південному флангах.

Ковальов заявив, що росіяни чинять потужний опір, тривають важкі бої.

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Дмитро Гриниченко
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війнаГенштабнаступЗапорізька областьбахмутАндрій Ковальов
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