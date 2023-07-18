Генштаб про наступ ЗСУ на півдні: Успіх у напрямку Пологів та Бердянська, важкі бої

Збройні Сили України мають успіх на двох ділянках під час наступу у напрямку Бердянська та Мелітополя. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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За його словами, на напрямках Мала Токмачка — Новопокровка та Велика Новосілка — Урожайне Сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Він зазначив, що в районі Бахмута ЗСУ також продовжують наступ на північному та південному флангах.

Ковальов заявив, що росіяни чинять потужний опір, тривають важкі бої.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.

На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.

Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. В них два завдання – Міноборони.

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