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Генштаб о наступлении ВСУ на юге: Успех в направлении Пологов и Бердянска, тяжелые бои

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 08:48
Генштаб о наступлении ВСУ на юге: Успех в направлении Пологов и Бердянска, тяжелые бои - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины имеют успех на двух участках при наступлении в направлении Бердянска и Мелитополя. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, на направлениях Малая Токмачка — Новопокровка и Великая Новоселка — Урожайное Силы обороны имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Он отметил, что в районе Бахмута ВСУ также продолжают наступление на северном и южном флангах.

Ковалев заявил, что россияне оказывают мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои. 

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Дмитрий Гриниченко
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