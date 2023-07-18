Генштаб о наступлении ВСУ на юге: Успех в направлении Пологов и Бердянска, тяжелые бои

Вооруженные Силы Украины имеют успех на двух участках при наступлении в направлении Бердянска и Мелитополя. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на направлениях Малая Токмачка — Новопокровка и Великая Новоселка — Урожайное Силы обороны имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Он отметил, что в районе Бахмута ВСУ также продолжают наступление на северном и южном флангах.

Ковалев заявил, что россияне оказывают мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.

На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.

Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.

Читайте также: "Передайте нашим...". Сырский показал видео отражения атаки россиян на позиции ВСУ – карта

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.