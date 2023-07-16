На Мар'їнському напрямі завдяки вдалій взаємодії українських частин було ліквідовано штурмову групу ворога. Відео із дрона спостереження показала Полтавська окрема бригада ТРО ЗСУ.

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У відео, яке має назву "Остання сигарета російського окупанта на нашій землі", показано ліквідацію штурмової групи російських окупантів на Мар'їнському напрямку. Зазначається, що це стало можливим завдяки вдалій взаємодії аеророзвідки Полтавської окремої бригади ТРО ЗСУ, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

16 червня заступник голови міноборони Ганна Маляр повідомила, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог продовжує спроби наступу, але Сили оборони їх ефективно стримують, там тривають гарячі бої без істотних змін ситуації.

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