Потужний вибух – все, що залишилося від бойової машини російських окупантів, яка, ймовірно, була начинена вибухівкою та спрямована на позиції Сил оборони. Відео показали бійці аеророзвідки підрозділу "Алькор" 116 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

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У ролику загарбники їдуть на МТ-ЛБ полем. Якоїсь миті вони вистрибують з неї та чимчикують у напрямку, протилежному до руху машини. По росіянах працює артилерія.

Пізніше на відео під трек "Power" музичного гурту Manowar показано потужний вибух десь біля лісопосадки. Що саме вибухнуло, напевно невідомо. Можливо, потенційну машину-камікадзе вразили на випередження або вона виконала свою місію, доїхавши до позицій ЗСУ.

У 116 бригаді пишуть, що на відео – "чергова спроба окупантів просунутися вперед", яка "закінчилася крахом".

"Спільна робота полтавської окремої бригади ТрО ЗСУ та ОДШБр: вчасно побачили – оперативно знищили. Жнива тривають", – підсумували військові.

Відео низької якості, ймовірно, через те, що злито з пульта, а не з дрона. Таке трапляється, коли безпілотник втрачається під час виконання завдання.

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Російські окупанти освоїли на війні проти України методи терористів ІРА, ІДІЛ та Талібану – відправлення на позиції противника замінованого транспортного засобу. У червні 2023 року з'явилося відео, як росіяни замінували танк і пустили на ЗСУ – він трохи не доїхав: відео вибуху та хмари Вільсона.

Наприкінці лютого 2023 року OSINT-спільнота InformNapalm повідомляла про схожі інциденти зі слів і фото/відео від українських військових: росіяни використовують тактику "шахід-мобілів" – начиняють авто або бронетехніку вибухівкою і намагаються спрямовувати її в якусь посадку, як приманку. Чекають, намагаються спостерігати з дрона та дистанційно підривають, якщо до неї наближаються люди.

Група навела цитату з повідомлення військових: "Нова тактика пі***ів: заїхала МТ-ЛБ на позицію в посадку, глянули – механа немає, нікого в машині немає, в небі побачили дрон, відразу відійшли на метрів 100, воно як грохнуло, у посадці дерева вирвало. Будьте обережні".

Увечері 4 липня в окупованій Макіївці стався потужний вибух на арсеналі боєприпасів – відео "грибу".

У ніч проти 8 липня на Луганщині, під окупованим Сорокіним, детонував склад боєприпасів росіян.

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