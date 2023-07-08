На Луганщині детонує склад боєприпасів російських окупантів – відео

На сході Луганської області сталося загоряння на об'єкті російських окупантів, який у коментарях до публікованих відео називають "складом боєприпасів". Чутно звуки, характерні для детонації боєприпасів.

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Як повідомляється, вибух та подальша пожежа сталися нібито на об'єкті в районі Сорокине (колишній Краснодон) і розташованого неподалік Суходільська.

Що спричинило пожежу, не повідомляється.

Перегляньте відео: Американський HIMARS проти російського "Торнадо".

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