На Луганщині детонує склад боєприпасів російських окупантів – відео
08.07.2023, 00:29
На сході Луганської області сталося загоряння на об'єкті російських окупантів, який у коментарях до публікованих відео називають "складом боєприпасів". Чутно звуки, характерні для детонації боєприпасів.
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Як повідомляється, вибух та подальша пожежа сталися нібито на об'єкті в районі Сорокине (колишній Краснодон) і розташованого неподалік Суходільська.
Що спричинило пожежу, не повідомляється.
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