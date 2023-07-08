В Луганской области детонирует склад боеприпасов российских оккупантов – видео

На востоке Луганской области произошло возгорание на объекте российских оккупантов, который в комментариях к публикуемым видео называют "складом боеприпасов". Слышны звуки, характерные для детонации боеприпасов.

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Как сообщается, взрыв и последующий пожар произошли якобы на объекте в районе Сорокине (бывший Краснодон) и расположенного неподалеку Суходольска.

Что стало причиной пожара, не сообщается.

Посмотрите видео: Американский HIMARS против российского "Торнадо".

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