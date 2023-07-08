UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Луганской области детонирует склад боеприпасов российских оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 00:29
В Луганской области детонирует склад боеприпасов российских оккупантов – видео - Фото

На востоке Луганской области произошло возгорание на объекте российских оккупантов, который в комментариях к публикуемым видео называют "складом боеприпасов". Слышны звуки, характерные для детонации боеприпасов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщается, взрыв и последующий пожар произошли якобы на объекте в районе Сорокине (бывший Краснодон) и расположенного неподалеку Суходольска.

Что стало причиной пожара, не сообщается.

Смотрите также: В Макеевке снова взрывы: третий день подряд – видео, фото

Сергей Бережной, Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрывлуганская областьпожарбавовна
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 