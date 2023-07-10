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Российские военные сбежали с бронемашины – ее подорвали у посадки: видео мощной детонации видео

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 12:40
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Мощный взрыв – все, что осталось от боевой машины российских оккупантов, которая, вероятно, была начинена взрывчаткой и направлена на позиции Сил обороны. Видео показали бойцы аэроразведки подразделения "Алькор" 116 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

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В ролике захватчики едут на МТ-ЛБ по полю. В какой-то момент они спешиваются и бегут в направлении, противоположном движению машины. По россиянам работает артиллерия.

Позднее на видео под трек "Power" музыкальной группы Manowar показан мощный взрыв где-то у лесопосадки. Наверняка неизвестно, что взорвалось. Возможно, потенциальную машину-камикадзе поразили на упреждение или она выполнила свою миссию, доехав до позиций ВСУ.

В 116 бригаде пишут, что на видео – "очередная попытка оккупантов продвинуться вперед", которая "закончилась крахом".

"Совместная работа полтавской отдельной бригады ТрО ВСУ и ОДШБр: вовремя увидели – оперативно уничтожили. Жатва продолжается", – подытожили военные.

Видео низкого качества, вероятно, из-за того, что слито с пульта, а не с дрона. Такое случается, когда беспилотник утрачивается при выполнении задания.

Смотрите видео: HIMARS сделал "дуршлаг" из российского комплекса РСЗО "Торнадо"

Российские оккупанты освоили на войне против Украины методы террористов ИРА, ИГИЛ и Талибана – отправку на позиции противника заминированного транспортного средства. В июне 2023 года появилось видео, как россияне заминировали танк и пустили на ВСУ – он немного не доехал: видео взрыва и облака Вильсона.

В конце февраля 2023 года OSINT-сообщество InformNapalm сообщало о похожих инцидентах со слов и фото/видео от украинских военных: россияне используют тактику "шахид-мобилей" – начиняют авто или бронетехнику взрывчаткой и пытаются направлять ее в какую-нибудь посадку, как приманку. Ждут, пытаются наблюдать с дрона и дистанционно подрывают, если к ней приближаются люди.

Группа привела цитату из сообщения военных: "Новая тактика пи***ов: заехала МТ-ЛБ на позицию в посадку, взглянули – механа нет, никого в машине нет, в небе увидели дрон, сразу отошли на метров 100, оно как грохнуло, в посадке деревья повырывало. Будьте осторожны".

Евгений Пилипенко
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взрывбмпаэроразведка116 бригада
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