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Военные показали уничтожение штурмовой группы оккупантов на Марьинском направлении – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 17:03
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На Марьинском направлении благодаря удачному взаимодействию украинских частей была ликвидирована штурмовая группа врага. Видео с дрона наблюдения показала Полтавская отдельная бригада ТРО ВСУ.   

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В видео, которое озаглавлено "Последняя сигарета российского оккупанта на нашей земле", показана ликвидация штурмовой группы российских оккупантов на Марьинском направлении. Отмечается, что это стало возможным благодаря удачному взаимодействию аэроразведки Полтавской отдельной бригады ТРО ВСУ, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

  • 16 июня замглавы минобороны Анна Маляр сообщила, что  на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает попытки наступления, но Силы обороны их эффективно сдерживают, там продолжаются горячие бои без существенных изменений ситуации.

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Сергей Бережной
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