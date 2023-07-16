На Купянском направлении обострение, оккупанты наступают, ВСУ в обороне – Минобороны

Российские оккупанты второй день активно наступают на Купянском направлении Харьковской области, ВСУ держат оборону. Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

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На Купянском направлении продолжаются упорные бои, ситуация меняется несколько раз в сутки, написала Маляр.

В то же время на Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вперед. "На южном фланге возле Бахмута каждый день есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг – нас", – утверждает заместитель главы Минобороны.

Она также отмечает, что на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает попытки наступления, но Силы обороны их эффективно сдерживают, там продолжаются горячие бои без существенных изменений ситуации.

15 июля Силы обороны Украины продолжали наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

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