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На Купянском направлении обострение, оккупанты наступают, ВСУ в обороне – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 16:36
На Купянском направлении обострение, оккупанты наступают, ВСУ в обороне – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото - скриншот)

Российские оккупанты второй день активно наступают на Купянском направлении Харьковской области, ВСУ держат оборону. Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.  

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На Купянском направлении продолжаются упорные бои, ситуация меняется несколько раз в сутки, написала Маляр.

В то же время на Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вперед. "На южном фланге возле Бахмута каждый день есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг – нас", – утверждает заместитель главы Минобороны.

Она также отмечает, что на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает попытки наступления, но Силы обороны их эффективно сдерживают, там продолжаются горячие бои без существенных изменений ситуации.

  • 15 июля Силы обороны Украины продолжали наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ. 
Сергей Бережной
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войнабахмутАнна Маляркупянское направление
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