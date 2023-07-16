На Куп'янському напрямі загострення, окупанти наступають, ЗСУ в обороні – Міноборони

Російські окупанти другий день активно наступають на Куп'янському напрямі Харківської області, ЗСУ тримають оборону. Про це повідомила в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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На Куп'янському напрямі тривають запеклі бої, ситуація змінюється кілька разів на добу, пише Маляр.

Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ просуваються вперед. "На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог – нас", – стверджує заступник голови Міноборони.

Вона також зазначає, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог продовжує спроби наступу, але Сили оборони їх ефективно стримують, там тривають гарячі бої без суттєвих змін.

15 липня Сили оборони України продовжували наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямах, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

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