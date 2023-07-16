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На Куп'янському напрямі загострення, окупанти наступають, ЗСУ в обороні – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 16:36
На Куп'янському напрямі загострення, окупанти наступають, ЗСУ в обороні – Міноборони - Фото
Анна Маляр (Фото - скріншот)

Російські окупанти другий день активно наступають на Куп'янському напрямі Харківської області, ЗСУ тримають оборону. Про це повідомила в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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На Куп'янському напрямі тривають запеклі бої, ситуація змінюється кілька разів на добу, пише Маляр.

Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ просуваються вперед. "На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог – нас", – стверджує заступник голови Міноборони.

Вона також зазначає, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог продовжує спроби наступу, але Сили оборони їх ефективно стримують, там тривають гарячі бої без суттєвих змін.

  • 15 липня Сили оборони України продовжували наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямах, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Сергій Бережний
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війнаГанна МалярКупянськбахмут
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