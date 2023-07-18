В Минобороны рассказали, как БМП M2 Bradley сжег два российских танка в одном бою – фото
Экипаж украинского БМП M2 Bradley в одном бою уничтожил два российских танка. О том, как это произошло, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Воины 47 ОМБР с позывными Примара, Кач и Бублик на своем Bradley работали на Запорожском направлении.
По словам Маляр, военные уже знают, что западная техника – магнит для врага, и как только на переднем рубеже появляется Bradley, россияне применяют все, что есть – от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов.
"На этот раз боевую машину сначала обходила с двух сторон российская пехота. А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский Bradley. Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены", – рассказала замминистра обороны.
Она добавила, что БМП M2 Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), которой воспользовался экипаж.
На фото на том же Bradley сидят: слева наводчик Примара, по центру командир боевой машины Кач.
Механик-водитель Бублик на ту съемку не успел, потому что был на задании. Его сфотографировали отдельно.
- 17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
- Утром 18 июля Генштаб сообщил, что ВСУ имеет успех на юге – в направлении Пологов и Бердянска
Читайте также: Военные показали уничтожение штурмовой группы оккупантов на Марьинском направлении – видео
Комментарии