В Минобороны рассказали, как БМП M2 Bradley сжег два российских танка в одном бою – фото

Экипаж украинского БМП M2 Bradley в одном бою уничтожил два российских танка. О том, как это произошло, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Воины 47 ОМБР с позывными Примара, Кач и Бублик на своем Bradley работали на Запорожском направлении.

По словам Маляр, военные уже знают, что западная техника – магнит для врага, и как только на переднем рубеже появляется Bradley, россияне применяют все, что есть – от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов.

"На этот раз боевую машину сначала обходила с двух сторон российская пехота. А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский Bradley. Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены", – рассказала замминистра обороны.

Она добавила, что БМП M2 Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), которой воспользовался экипаж.

На фото на том же Bradley сидят: слева наводчик Примара, по центру командир боевой машины Кач.

Механик-водитель Бублик на ту съемку не успел, потому что был на задании. Его сфотографировали отдельно.

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