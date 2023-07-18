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В Минобороны рассказали, как БМП M2 Bradley сжег два российских танка в одном бою – фото

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 09:25
В Минобороны рассказали, как БМП M2 Bradley сжег два российских танка в одном бою – фото - Фото
Bradley едут в Украину (Фото: DVIDS)

Экипаж украинского БМП M2 Bradley в одном бою уничтожил два российских танка. О том, как это произошло, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Воины 47 ОМБР с позывными Примара, Кач и Бублик на своем Bradley работали на Запорожском направлении.

По словам Маляр, военные уже знают, что западная техника – магнит для врага, и как только на переднем рубеже появляется Bradley, россияне применяют все, что есть – от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов.

"На этот раз боевую машину сначала обходила с двух сторон российская пехота. А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский Bradley. Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены", – рассказала замминистра обороны.

Она добавила, что БМП M2 Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), которой воспользовался экипаж.

На фото на том же Bradley сидят: слева наводчик Примара, по центру командир боевой машины Кач.

Механик-водитель Бублик на ту съемку не успел, потому что был на задании. Его сфотографировали отдельно.

В Минобороны рассказали, как БМП M2 Bradley сжег два российских танка в одном бою – фото

В Минобороны рассказали, как БМП M2 Bradley сжег два российских танка в одном бою – фото

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Наталья Медведева
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войнанаступлениет-72Анна МалярBradleyзапорожское направление
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