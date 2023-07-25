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Генштаб: РФ пытается отбить Времевский выступ, атакует вблизи Бахмута и Донецка — карта

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 06:57
Генштаб: РФ пытается отбить Времевский выступ, атакует вблизи Бахмута и Донецка — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты атакуют в районе Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить утраченные позиции на Времевском выступе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 35 боевых столкновений. Вблизи Бахмута украинские воины отбили атаки россиян в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около Донецка враг пытался штурмовать в районах Первомайского, Марьинки и Красногоровки, Силы обороны выстояли. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Также захватчики пытались отбить Ровнополь вблизи Великой Новоселки (Времевский выступ), который был недавно освобожден в ходе наступления ВСУ. Украинские подразделения продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, закрепляются на достигнутых рубежах. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Авиация ВСУ нанесла удар по пункту управления, восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и шесть — по зенитно-ракетным комплексам. 

Ракетчики и артиллеристы поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на позициях и четыре станции радиоэлектронной борьбы. 

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Дмитрий Гриниченко
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