Генштаб: РФ пытается отбить Времевский выступ, атакует вблизи Бахмута и Донецка — карта

Российские оккупанты атакуют в районе Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить утраченные позиции на Времевском выступе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 35 боевых столкновений. Вблизи Бахмута украинские воины отбили атаки россиян в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки.

Около Донецка враг пытался штурмовать в районах Первомайского, Марьинки и Красногоровки, Силы обороны выстояли.

Также захватчики пытались отбить Ровнополь вблизи Великой Новоселки (Времевский выступ), который был недавно освобожден в ходе наступления ВСУ. Украинские подразделения продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация ВСУ нанесла удар по пункту управления, восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и шесть — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на позициях и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

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