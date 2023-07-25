Генштаб: РФ пытается отбить Времевский выступ, атакует вблизи Бахмута и Донецка — карта
Российские оккупанты атакуют в районе Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить утраченные позиции на Времевском выступе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 35 боевых столкновений. Вблизи Бахмута украинские воины отбили атаки россиян в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки.
Около Донецка враг пытался штурмовать в районах Первомайского, Марьинки и Красногоровки, Силы обороны выстояли.
Также захватчики пытались отбить Ровнополь вблизи Великой Новоселки (Времевский выступ), который был недавно освобожден в ходе наступления ВСУ. Украинские подразделения продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, закрепляются на достигнутых рубежах.
Авиация ВСУ нанесла удар по пункту управления, восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и шесть — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на позициях и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала" несмотря на то, что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
- ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы.
Читайте также: Россия не справляется с Украиной, шансов вернуть инициативу у нее мало, считает глава MI6
Комментарии