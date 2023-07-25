Наступление ВСУ на Бердянск. Генштаб: Есть успех в направлении Старомайорского — карта
25.07.2023, 09:31
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины имели успех в направлении Старомайорского при наступлении на юге. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
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По его словам, в районе Старомайорского у Сил обороны был успех — это южнее Великой Новоселки, направление Бердянска.
Он отметил, что украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах.
Ковалев заявил, что противник оказывает мощное сопротивление, перемещает свои подразделения и вводит резервы.
Утром военные заявляли, что захватчики атакуют в районе Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить утраченные позиции на Времевском выступе.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала" несмотря на то, что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
- ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы.
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