Наступление ВСУ на Бердянск. Генштаб: Есть успех в направлении Старомайорского — карта

Вооруженные Силы Украины имели успех в направлении Старомайорского при наступлении на юге. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, в районе Старомайорского у Сил обороны был успех — это южнее Великой Новоселки, направление Бердянска.

Он отметил, что украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах.

Ковалев заявил, что противник оказывает мощное сопротивление, перемещает свои подразделения и вводит резервы.

Утром военные заявляли, что захватчики атакуют в районе Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить утраченные позиции на Времевском выступе.

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