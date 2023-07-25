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Наступление ВСУ на Бердянск. Генштаб: Есть успех в направлении Старомайорского — карта

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 09:31
Наступление ВСУ на Бердянск. Генштаб: Есть успех в направлении Старомайорского — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины имели успех в направлении Старомайорского при наступлении на юге. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, в районе Старомайорского у Сил обороны был успех — это южнее Великой Новоселки, направление Бердянска. 

Он отметил, что украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах. 

Ковалев заявил, что противник оказывает мощное сопротивление, перемещает свои подразделения и вводит резервы.

Фронт в районе Великой Новоселки (Карта: Military Land)

Утром военные заявляли, что захватчики атакуют в районе Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить утраченные позиции на Времевском выступе.

Читайте также: Россия не справляется с Украиной, шансов вернуть инициативу у нее мало, считает глава MI6

Дмитрий Гриниченко
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Великая НовоселкавойнанаступлениегенштабАндрей Ковалевстаромайорское
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