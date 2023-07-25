Запорожское направление. Аэроразведка с помощью дронов спасла раненых воинов ВСУ – видео

Добровольческое подразделение аэроразведки "Группа Махно" показало видео спасение раненых бойцов 1-й танковой бригады ВСУ с помощью дронов.

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Аэроразведчики обнаружили на Запорожском направлении раненых украинских бойцов и спасли их с помощью беспилотников. С дронов военным сбрасывали лекарства, воду и указания следовать за дроном, который "довел" их до позиций ВСУ, откуда раненых эвакуировали.

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а оккупационные войска на этих локациях сосредоточены на том, чтобы помешать продвижению ВСУ.

По словам министра обороны Резникова, украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.

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