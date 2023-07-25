Бойцы сил специальных операций вместе с артиллеристами уничтожили 9 единиц российской техники: РЭБ, РЛС, гаубицу, "Град", БМП и системы наблюдения. Видео распространили в Telegram ведомства.

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На Бахмутском направлении уничтожены комплексы радиоэлектронной борьбы "Тирада" и "Леер-2" благодаря аэроразведчикам одного из подразделений ССО.

Бойцы провели разведку российских позиций и после обнаружения целей удачно привели и скорректировали украинскую артиллерию.

Также была уничтожена радиолокационная система "Малахит".

В общей сложности за "небольшой промежуток" времени было поражено 9 вражеских целей.

Кроме комплексов РЭБ и РЛС были уничтожены система залпового огня "Град", скопление из четырех БМП, гаубица Д-30 и камера видеонаблюдения.

Некоторые из попаданий на видео характерны для работы ракетной системы HIMARS.

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