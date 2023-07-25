Морпехи ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 - фото
25.07.2023, 10:27
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" (Фото: ресурс окупантов)
Украинские бойцы уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Информацию подтвердила 38-я отдельная бригада морской пехоты.
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Первоначально информацией поделился Роман Синицын, волонтер и координатор фонда Притулы.
По его словам, вертолет сбили зенитчики 38-й бригады.
Также Синицын опубликовал фото уничтоженного вертолета.
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СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".
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