Морпехи ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 - фото

Украинские бойцы уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Информацию подтвердила 38-я отдельная бригада морской пехоты.

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Первоначально информацией поделился Роман Синицын, волонтер и координатор фонда Притулы.

По его словам, вертолет сбили зенитчики 38-й бригады.

Также Синицын опубликовал фото уничтоженного вертолета.

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СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

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