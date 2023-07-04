ВСУ рассказали подробности уничтожения ударного вертолета Ка-52 из джавелина на юге

Спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень рассказал детали сбития российского ударного вертолета Ка-52 из противотанкового комплекса Javelin на Бердянском направлении. Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

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По его словам, вертолет врага сбил боец с позывным "Маяк" — он командир мобильного подразделения противотанкистов 36 отдельной бригады морской пехоты.

Он отметил, что 2 июля на Бердянском направлении Ка-52 "Аллигатор" шел на максимально низкой высоте, укрываясь от систем противовоздушной обороны.

Офицер расчета заметил цель, навелся из Javelin и сделал результативный выстрел.

Шершень заявил, что ранее этот воин лично уничтожил пять единиц бронетехники россиян в районе Авдеевки.

Бердянское направление. Морпехи сбили джавелином ударный вертолет россиян Ка-52 Аллигатор.

В конце июня 2023 года главнокомандующий ВСУ Залужный резко обратился к союзникам: "Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты".

По его словам, он постоянно на связи с начальником Объединенного комитета начальников штабов армии США Милли и может сказать тому, например, "если не будет 100 000 снарядов в неделю, 1000 погибнет".

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