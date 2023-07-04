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ВСУ рассказали подробности уничтожения ударного вертолета Ка-52 из джавелина на юге

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 14:43
ВСУ рассказали подробности уничтожения ударного вертолета Ка-52 из джавелина на юге - Фото
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" (Фото: EPA)

Спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень рассказал детали сбития российского ударного вертолета Ка-52 из противотанкового комплекса Javelin на Бердянском направлении. Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

По его словам, вертолет врага сбил боец с позывным "Маяк" — он командир мобильного подразделения противотанкистов 36 отдельной бригады морской пехоты. 

Он отметил, что 2 июля на Бердянском направлении Ка-52 "Аллигатор" шел на максимально низкой высоте, укрываясь от систем противовоздушной обороны.

Офицер расчета заметил цель, навелся из Javelin и сделал результативный выстрел. 

Шершень заявил, что ранее этот воин лично уничтожил пять единиц бронетехники россиян в районе Авдеевки. 

  • Бердянское направление. Морпехи сбили джавелином ударный вертолет россиян Ка-52 Аллигатор. 
  • В конце июня 2023 года главнокомандующий ВСУ Залужный резко обратился к союзникам: "Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты".
  • По его словам, он постоянно на связи с начальником Объединенного комитета начальников штабов армии США Милли и может сказать тому, например, "если не будет 100 000 снарядов в неделю, 1000 погибнет".

Читайте также: Игнат поддержал позицию Залужного по авиации: Наступать без контроля чрезвычайно тяжело

Дмитрий Гриниченко
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