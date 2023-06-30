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Могу сказать Милли, "если не будет 100 000 снарядов в неделю, 1000 погибнет" – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 12:42
Могу сказать Милли,
Валерий Залужный (скриншот)

У главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного есть договоренность с начальником Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли о доступности для беседы в режиме 24/7. Генерал сообщил The Washington Post, что может позвонить в США в любой момент и запросить тот или иной тип/объем военной помощи, но решения о предоставлении ее принимают политики, а не военные, – и они медлят, что стоит Украине жизней бойцов.

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Интервьюер написал, что Залужный постоянно "делится своими опасениями" с Милли, "которым он глубоко восхищается и которого считает своим другом", несколько раз в неделю в беседах, которые могут длиться часами.

Залужный сказал, что Милли "полностью разделяет" его опасения: "И я думаю, что он может помочь мне избавиться от них".

Как пишет издание, Залужный "в среду" сказал Милли, сколько артиллерийских снарядов ему нужно. (Когда произошла беседа журналиста с главкомом, неизвестно. Если на этой неделе, то речь идет о 28 июня.)

"Так что иногда я могу позвонить и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнет". Встаньте на мое место", — рассказал Залужный.

Объясняя, почему США долго не предоставляют определенный тип помощи, вроде дальнобойных ракет ATACMS или истребителей F-16, Залужный сказал: "Не Милли решает, получим мы самолеты или нет".

"Просто пока принимается это решение в очевидной ситуации, каждый день умирают много людей — очень много. Просто потому, что решение еще не принято", – посетовал он на политиков.

  • По словам Залужного, "бесит, когда говорят о медленном наступлении: это не шоу, каждый метр — кровь".
  • Министр обороны Резников заявил, что деоккупация ряда населенных пунктов на юге и востоке пока не является "главным событием" украинского контрнаступления.
  • В начале апреля 2023 года Милли сказал, что США "думают" над поставками Украине дальнобойного оружия, "но не ATACMS". В то же время 12 апреля Пентагон сообщил, что была одобрена потенциальная продажа установок HIMARS и ракет ATACMS для Марокко.

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Евгений Пилипенко
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войнаВалерий ЗалужныйМарк Милли
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