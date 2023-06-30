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В Луганской области оккупанты пошли в атаку. Итог – минус 40 россиян и потерянные позиции

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 11:39
В Луганской области оккупанты пошли в атаку. Итог – минус 40 россиян и потерянные позиции - Фото
Фото: facebook.com/50polk

В Луганской области бойцы Сил обороны Украины отразили атаку российских оккупантов и в результате более чем 18-часового боя закрепились на новых позициях. Об этом сообщили в 50 полку им. полковника Семена Высочана (в/ч 1241 НГУ), бойцы которого принимали участие в этом боевом эпизоде вместе с побратимами из других подразделений.

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По данным нацгвардейцев, у захватчиков было численное преимущество, однако это не помешало украинцам ликвидировать "40 оккупантов и ранить более 100 вражеских солдат", а также уничтожить их технику.

"Российские войска продолжили атаку, но нацгвардейцы отразили второе наступление и восстановили контроль над позициями", – уточнили в 50 полку НГУ.

Источник пишет, что в итоге атака была отражена, а Силы обороны "закрепились на новых позициях в Луганской области".

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Где и когда конкретно произошло боевое столкновение, пока информации нет.

  • 29 июня 2023 года Минобороны сообщило, что ВСУ продолжают наступление "в направлении" Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.
  • Министр обороны Резников заявил, что деоккупация ряда населенных пунктов на юге и востоке пока не является "главным событием" украинского контрнаступления.
  • На конец июня Генштаб пишет, что оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, а также стоят в обороне на юге.
Евгений Пилипенко
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войналуганская областьпотери50 полк
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