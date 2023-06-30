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На Луганщині окупанти пішли в атаку. Підсумок – мінус 40 росіян і втрачені позиції

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 11:39
На Луганщині окупанти пішли в атаку. Підсумок – мінус 40 росіян і втрачені позиції - Фото
Фото: facebook.com/50polk

У Луганській області бійці Сил оборони України відбили атаку російських окупантів і внаслідок більш ніж 18-годинного бою закріпилися на нових позиціях. Про це повідомили у 50 полку ім. полковника Семена Височана (в/ч 1241 НГУ), бійці якого брали участь у цьому бойовому епізоді разом і побратимами з інших підрозділів.

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За даними нацгвардійців, загарбники мали чисельну перевагу, проте це не завадило українцям ліквідувати "40 окупантів і поранити понад 100 ворожих солдатів", а також знищити їх техніку.

"Російські війська продовжили атаку, але нацгвардійці відбили другий наступ і відновили контроль над позиціями", – уточнили у 50 полку НГУ.

Джерело пише, що в результаті атаку було відбито, а Сили оборони "закріпилися на нових позиціях у Луганській області".

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Де і коли конкретно сталося бойове зіткнення, поки що інформації немає.

  • 29 червня 2023 року Міноборони повідомило, що ЗСУ продовжують наступ "у напрямку" Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.
  • Міністр оборони Резніков заявив, що деокупація низки населених пунктів на півдні та сході поки не є "головною подією" українського контрнаступу.
  • На кінець червня Генштаб пише, що окупанти наступають у районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, а також стоять в обороні на півдні.
Євген Пилипенко
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війнавтратилуганська область50 полк
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