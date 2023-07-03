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Бердянское направление. Морпехи сбили джавелином ударный вертолет россиян Ка-52 Аллигатор

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 12:02
Бердянское направление. Морпехи сбили джавелином ударный вертолет россиян Ка-52 Аллигатор - Фото
Скриншот из видеозаписи

На Бердянском направлении противотанкисты 36 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского из американского переносного противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin сожгли российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщили в бригаде, также об успехе Сил обороны написал генерал Александр Тарнавский.

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"309-й ликвидированный [с 24 февраля 2022 года] вертолет оккупантов – за морпехами", – рапортовали там.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Тарнавский подтвердил, что "подразделения ПВО" на его направлении сбили Ка-52.

По словам собеседника LIGA.net в бригаде, произошло это вчера, 2 июля.

FGM-148 предназначен для поражения не только наземной бронетехники, но и низколетящих малоскоростных целей вроде вертолетов, БПЛА или заходящих на посадку винтомоторных самолетов.

При большом дефиците дальнобойных средств ПВО на фронте Ка-52 с противотанковыми ракетами "Вихрь" являются одной из наибольших проблем (наряду с очень сильно заминированной местностью) контрнаступления Сил обороны на южном фронте.

  • В конце июня 2023 года главнокомандующий ВСУ Залужный резко обратился к союзникам: "Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты".
  • По его словам, он постоянно на связи с начальником Объединенного комитета начальников штабов армии США Милли и может сказать тому, например, "если не будет 100 000 снарядов в неделю, 1000 погибнет".

Читайте также: Игнат поддержал позицию Залужного по авиации: Наступать без контроля чрезвычайно тяжело

Евгений Пилипенко
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