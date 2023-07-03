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Бердянський напрямок. Морпіхи збили джавеліном ударний вертоліт росіян Ка-52 Алігатор

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 12:02
Бердянський напрямок. Морпіхи збили джавеліном ударний вертоліт росіян Ка-52 Алігатор - Фото
Скриншот із відеозапису

На Бердянському напрямку протитанкісти 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білінського з американського переносного протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin спалили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це повідомили у бригаді, також про успіх Сил оборони написав генерал Олександр Тарнавський.

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"309-й ліквідований [з 24 лютого 2022 року] вертоліт окупантів – за морпіхами", – рапортували там.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Тарнавський підтвердив, що "підрозділи ППО" на його напрямку збили Ка-52.

За словами співрозмовника LIGA.net у бригаді, сталося це вчора, 2 липня.

FGM-148 призначений для ураження не тільки наземної бронетехніки, а й малошвидкісних цілей, які низько летять, на кшталт вертольотів, БПЛА або гвинтомоторних літаків під час заходу на посадку.

За великого дефіциту далекобійних засобів ППО на фронті Ка-52 з протитанковими ракетами "Віхрь" є однією з найбільших проблем (поряд із потужною замінованістю місцевості) контрнаступу Сил оборони на південному фронті.

  • У кінці червня 2023 року головнокомандувач ЗСУ Залужний різко звернувся до союзників: "Яке "у вас танки та гармати, ви зможете"? Нам потрібні літаки".
  • За його словами, він постійно на зв'язку з начальником Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Міллі та може сказати тому, наприклад, "якщо не буде 100 000 снарядів на тиждень, 1000 загине".

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Євген Пилипенко
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