ЗСУ розповіли подробиці знищення ударного вертольота Ка-52 з джавеліна на півдні

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів деталі збиття російського ударного вертольота Ка-52 із протитанкового комплексу Javelin на Бердянському напрямку. Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода.

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За його словами, вертоліт ворога збив боєць із позивним "Маяк" — він командир мобільного підрозділу протитанкістів 36 окремої бригади морської піхоти.

Він зазначив, що 2 липня на Бердянському напрямку Ка-52 "Алігатор" йшов на максимально низькій висоті, ховаючись від систем протиповітряної оборони.

Офіцер розрахунку помітив ціль, навівся з Javelin і зробив результативний постріл.

Шершень заявив, що раніше цей воїн особисто знищив п'ять одиниць бронетехніки росіян у районі Авдіївки.

Бердянський напрямок. Морпіхи збили джавеліном ударний вертоліт росіян Ка-52 Алігатор.

У кінці червня 2023 року головнокомандувач ЗСУ Залужний різко звернувся до союзників: "Яке "у вас танки та гармати, ви зможете"? Нам потрібні літаки".

За його словами, він постійно на зв'язку з начальником Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Міллі та може сказати тому, наприклад, "якщо не буде 100 000 снарядів на тиждень, 1000 загине".

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