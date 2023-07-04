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ЗСУ розповіли подробиці знищення ударного вертольота Ка-52 з джавеліна на півдні

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04.07.2023, 14:43
ЗСУ розповіли подробиці знищення ударного вертольота Ка-52 з джавеліна на півдні - Фото
Ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" (Фото: EPA)

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів деталі збиття російського ударного вертольота Ка-52 із протитанкового комплексу Javelin на Бердянському напрямку. Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, вертоліт ворога збив боєць із позивним "Маяк" — він командир мобільного підрозділу протитанкістів 36 окремої бригади морської піхоти.

Він зазначив, що 2 липня на Бердянському напрямку Ка-52 "Алігатор" йшов на максимально низькій висоті, ховаючись від систем протиповітряної оборони.

Офіцер розрахунку помітив ціль, навівся з Javelin і зробив результативний постріл.

Шершень заявив, що раніше цей воїн особисто знищив п'ять одиниць бронетехніки росіян у районі Авдіївки.

  • Бердянський напрямок. Морпіхи збили джавеліном ударний вертоліт росіян Ка-52 Алігатор.
  • У кінці червня 2023 року головнокомандувач ЗСУ Залужний різко звернувся до союзників: "Яке "у вас танки та гармати, ви зможете"? Нам потрібні літаки".
  • За його словами, він постійно на зв'язку з начальником Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Міллі та може сказати тому, наприклад, "якщо не буде 100 000 снарядів на тиждень, 1000 загине".

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Дмитро Гриниченко
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війнабердянськнаступЗапорізька областьJavelinка-5236 бригада
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