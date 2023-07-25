RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Морпіхи ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 – фото

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 10:27
Морпіхи ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 – фото - Фото
Гелікоптер Ка-52 "Алігатор" (Фото: ресурс окупантів)
доповнено

Українські бійці знищили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Інформацію підтвердила створена 2023 року 38 окрема бригада морської піхоти.

Спочатку інформацією поділився Роман Сініцин, волонтер та координатор фонду Притули.

За його словами, гелікоптер збили зенітники 38-ї бригади на Донбасі.

Також Сініцин опублікував фото знищеного гелікоптера.

Фото: Facebook Roman Sinicyn

Згодом у бригаді поділились деталями: гелікоптер збито розрахунком переносного зенітно-ракетного комплексу.

Оборонці опублікували ще одне фото знищеного гелікоптера.

Фото: 38 окрема бригада морської піхоти

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

Читайте також: ЗСУ про авіацію РФ проти наступу на півдні: Активно б'ють Су-35 та Ка-52. У нас хороша ППО

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнагелікоптерка-52
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 