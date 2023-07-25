Морпіхи ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 – фото

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Українські бійці знищили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Інформацію підтвердила створена 2023 року 38 окрема бригада морської піхоти.

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Спочатку інформацією поділився Роман Сініцин, волонтер та координатор фонду Притули.

За його словами, гелікоптер збили зенітники 38-ї бригади на Донбасі.

Також Сініцин опублікував фото знищеного гелікоптера.

Згодом у бригаді поділились деталями: гелікоптер збито розрахунком переносного зенітно-ракетного комплексу.

Оборонці опублікували ще одне фото знищеного гелікоптера.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

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