ЗСУ про авіацію РФ проти наступу на півдні: Активно б'ють Су-35 та Ка-52. У нас хороша ППО

Російські окупанти активно застосовують винищувачі Су-35 та ударні вертольоти Ка-52 для протистояння наступу Збройних Сил України на півдні. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, росіяни системно застосовують авіацію на півдні — у середньому по 10 разів на добу.

Йдеться про тактичну та армійську авіацію, зокрема, винищувачі Су-35, штурмовики Су-25 та ударні гелікоптери Ка-52 "Алігатор".

Також ворог застосовує дрони та кориговані авіаційні бомби.

"Ми маємо ефективну систему протиповітряної оборони, ворог це враховує, але має перевагу в авіації", — заявив Шершень.

Бердянський напрямок. Морпіхи збили "джавеліном" ударний вертоліт росіян Ка-52 "Алігатор".

У кінці червня 2023 року головнокомандувач ЗСУ Залужний різко звернувся до союзників: "Яке "у вас танки та гармати, ви зможете"? Нам потрібні літаки".

За його словами, він постійно на зв'язку з начальником Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Міллі та може сказати тому, наприклад, "якщо не буде 100 000 снарядів на тиждень, 1000 загине".

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