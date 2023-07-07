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ВСУ об авиации РФ против наступления на юге: Активно бьют Су-35 и Ка-52. У нас хорошая ПВО

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 14:43
ВСУ об авиации РФ против наступления на юге: Активно бьют Су-35 и Ка-52. У нас хорошая ПВО - Фото
Вертолеты Ка-52 (Фото: EPA)

Российские оккупанты активно применяют истребители Су-35 и ударные вертолеты Ка-52 для противостояния наступлению Вооруженных Сил Украины на юге. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне системно применяют авиацию на юге — в среднем по 10 раз за сутки.
Речь идет о тактической и армейской авиации, в частности, истребителях Су-35, штурмовиках Су-25 и ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор". 
Также враг применяет дроны и корректируемые авиационные бомбы. 

"Мы имеем эффективную систему противовоздушной обороны, враг это учитывает, но у него превосходство в авиации", — заявил Шершень.

  • Бердянское направление. Морпехи сбили "джавелином" ударный вертолет россиян Ка-52 "Аллигатор". 
  • В конце июня 2023 года главнокомандующий ВСУ Залужный резко обратился к союзникам: "Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты".
  • По его словам, он постоянно на связи с начальником Объединенного комитета начальников штабов армии США Милли и может сказать тому, например, "если не будет 100 000 снарядов в неделю, 1000 погибнет".

Читайте также: Игнат поддержал позицию Залужного по авиации: Наступать без контроля чрезвычайно тяжело

Дмитрий Гриниченко
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