В районе Бахмута операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с HIMARS уничтожили два российских комплекса радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Как отмечается, воины ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1" и станции РЭБ "Борисоглебск-2".

Данные о местонахождении вражеской техники оперативно передали бойцам из ракетно-артиллерийского подразделения, которые использовали HIMARS.

"В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника", – говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как дрон Zelya сжег Т-80, видео удара по танковой колонне России на Запорожском направлении.

13 июня появилось видео, как САУ Paladin сделала фейерверк из "Солнцепека" россиян.

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