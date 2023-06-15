В районе Бахмута операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с HIMARS уничтожили два российских комплекса радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Как отмечается, воины ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1" и станции РЭБ "Борисоглебск-2".
Данные о местонахождении вражеской техники оперативно передали бойцам из ракетно-артиллерийского подразделения, которые использовали HIMARS.
"В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника", – говорится в сообщении.
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