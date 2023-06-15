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Работа спецназа и HIMARS. У Бахмута сожгли РЛС Зоопарк-1 и Борисоглебск-2 россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 19:18
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В районе Бахмута операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с HIMARS уничтожили два российских комплекса радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как отмечается, воины ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1" и станции РЭБ "Борисоглебск-2".

Данные о местонахождении вражеской техники оперативно передали бойцам из ракетно-артиллерийского подразделения, которые использовали HIMARS.

"В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле

Наталья Медведева
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