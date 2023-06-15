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Робота спецсил та HIMARS. Біля Бахмута спалили РЛС "Зоопарк-1" та "Борисоглебск-2" росіян – відео видео

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 19:18
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У районі Бахмута оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з HIMARS знищили два російських комплекси радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, воїни ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "Зоопарк-1" та станції РЕБ "Борисоглебск-2".

Дані про місцеперебування ворожої техніки оперативно передали бійцям із ракетно-артилерійського підрозділу, які скористалися HIMARS.

"В ході вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника", – йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі

Наталія Медведєва
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війнассоHIMARS
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