У районі Бахмута оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з HIMARS знищили два російських комплекси радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Як зазначається, воїни ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "Зоопарк-1" та станції РЕБ "Борисоглебск-2".
Дані про місцеперебування ворожої техніки оперативно передали бійцям із ракетно-артилерійського підрозділу, які скористалися HIMARS.
"В ході вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника", – йдеться в повідомленні.
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