У районі Бахмута оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з HIMARS знищили два російських комплекси радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Як зазначається, воїни ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "Зоопарк-1" та станції РЕБ "Борисоглебск-2".

Дані про місцеперебування ворожої техніки оперативно передали бійцям із ракетно-артилерійського підрозділу, які скористалися HIMARS.

"В ході вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника", – йдеться в повідомленні.

На відео зафіксовано, як дрон Zelya спалив Т-80, відео удару по танковій колоні Росії на Запорізькому напрямку.

13 червня з'явилося відео, як САУ Paladin зробила феєрверк із "Солнцепека" росіян.

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