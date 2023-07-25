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HIMARS та високоточна артилерія прибили "жирні" цілі: Тріаду, Малахіт, купку БМП – відео видео

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 15:33
Відео: Сили спеціальних операцій ЗС України
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Бійці Сил спеціальних операцій разом з артилеристами знищили 9 одиниць російської техніки: РЕБ, РЛС, гаубицю, "Град", БМП та системи спостереження. Відео поширили у Telegram відомства.

На Бахмутському напрямку знищено комплекси радіоелектронної боротьби "Тірада" та "Леєр-2" завдяки аеророзвідникам одного з підрозділів ССО.

Бійці провели розвідку російських позицій і після виявлення цілей вдало навели та скорегували українську артилерію.

Також була знищена радіолокаційна система "Малахіт".

Загалом за "невеликий проміжок" часу було уражено 9 ворожих цілей.

Окрім комплексів РЕБ та РЛС також було знищено систему залпового вогню "Град", скупчення з чотирьох БМП, гаубицю Д-30 та камеру відеоспостереження.

Деякі з влучань на відео є характерними для роботи ракетної системи HIMARS.

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Артем Джеріпа
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війнассорлсРЕБHIMARSмалахіттріадалеєр-2
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