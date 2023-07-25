Бійці Сил спеціальних операцій разом з артилеристами знищили 9 одиниць російської техніки: РЕБ, РЛС, гаубицю, "Град", БМП та системи спостереження. Відео поширили у Telegram відомства.
На Бахмутському напрямку знищено комплекси радіоелектронної боротьби "Тірада" та "Леєр-2" завдяки аеророзвідникам одного з підрозділів ССО.
Бійці провели розвідку російських позицій і після виявлення цілей вдало навели та скорегували українську артилерію.
Також була знищена радіолокаційна система "Малахіт".
Загалом за "невеликий проміжок" часу було уражено 9 ворожих цілей.
Окрім комплексів РЕБ та РЛС також було знищено систему залпового вогню "Град", скупчення з чотирьох БМП, гаубицю Д-30 та камеру відеоспостереження.
Деякі з влучань на відео є характерними для роботи ракетної системи HIMARS.
- У середині червня з'явилось відео зі знищенням двох російських комплексів РЕБ операторами одного з підрозділів ССО у взаємодії з HIMARS.
- На початку липня бійці ССО під Бахмутом виявили три "Гради" окупантів, які потім знищила артилерія ЗСУ.
- 25 липня українські морпіхи знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 на Донбасі.
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