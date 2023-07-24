Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
На Лиманському напрямку росіяни намагались штурмувати позиції Національної гвардії з використанням новітніх танків Т-90М "Прорив". Техніка наїхала на міни й була знищена протитанковою зброєю. Відповідне відео поширило Міністерство внутрішніх справ.
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Спочатку російські штурмовики зазнали поразки та відійшли, але згодом на підмогу окупантам виїхала новітня техніка – танк "Прорив".
Утім, російські танки наїхали на міни та втратили можливість рухатись.
Після цього їх добили українські захисники за допомогою протитанкової зброї.
Росія заявляла у 2020 році, що має близько 100 танків такої модифікації на озброєнні.
Один танк "Прорив" коштує $4 млн.
- Наприкінці червня Держприкордонслужба опублікувала відео зі знищенням російського танка на Донеччині.
- 7 липня з'явилось відео з Бахмутського напрямку, на якому бійці 3 ОШБр знищують російський танк Т-80 протиракетними комплексами NLAW та Javelin.
- 12 липня з'явились два відео зі знищенням російського танка Т-90М "Прорив" на Бахмутському напрямку.
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