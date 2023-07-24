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Новітні російські танки "Прорив" наступали, але наїхали на міни й були спалені – відео видео

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24.07.2023, 11:15
Відео: МВС
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На Лиманському напрямку росіяни намагались штурмувати позиції Національної гвардії з використанням новітніх танків Т-90М "Прорив". Техніка наїхала на міни й була знищена протитанковою зброєю. Відповідне відео поширило Міністерство внутрішніх справ.

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Спочатку російські штурмовики зазнали поразки та відійшли, але згодом на підмогу окупантам виїхала новітня техніка – танк "Прорив".

Утім, російські танки наїхали на міни та втратили можливість рухатись.

Після цього їх добили українські захисники за допомогою протитанкової зброї.

Росія заявляла у 2020 році, що має близько 100 танків такої модифікації на озброєнні.

Один танк "Прорив" коштує $4 млн.

Дивіться також: Російських штурмовиків зупинили українські артилеристи з польською САУ Krab – відео

Артем Джеріпа
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війнанацгвардіяпроривЛимант-90м
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