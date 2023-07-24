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Російських штурмовиків зупинили українські артилеристи з польською САУ Krab – відео видео

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 08:03
Відео: Олександр Сирський
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Українські захисники зупинили штурмову групу окупантів на Бахмутському напрямку за допомогою аеророзвідки та польської самохідної гаубиці Krab. Відео поширив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський з посиланням на аеророзвідника 30-ї механізованої бригади Ragnar.

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Окупанти під покровом ночі готувались атакувати позиції ЗСУ вздовж "важливої" траси E40, пише Сирський.

Проте на підході групу росіян виявили аеророзвідники 30 ОМБр та скорегували вогонь САУ Krab 26-ї артбригади.

"Після серії точних артилерійських ударів розбиті вороги залишили своїх "200" і ганебно втекли", – підсумував Сирський.

ДОВІДКА. САУ "Краб" – це сучасна самохідна гаубиця польського виробництва, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, досягає два постріли на хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

Дивіться також: 30 ОМБр показала, як виглядає їхній наступ під Бахмутом – відео

Артем Джеріпа
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