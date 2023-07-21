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30 ОМБр показала, як виглядає їхній наступ під Бахмутом – відео

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 15:31
30 ОМБр показала, як виглядає їхній наступ під Бахмутом – відео - Фото
Окупант під Бахмутом (Фото - скриншот)

На Бахмутському напрямку продовжується наступ ЗСУ, в якому бере участь 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Військові бригади опублікували відео, за яким можна скласти уявлення про те, як відбувається просування вперед.

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На відео, яке знято камерами розвідувальних дронів, показано вогневі позиції окупантів. За виявленими точками оборони завдається мінометний або артилерійський удар, після якого починається просування до них мотопіхоти. Росіяни намагаються під вогнем залишити розбиті позиції, але їх добивають дрони та артилерія.

Також 3 окрема штурмова бригада опублікувала відео з дрона, який зняв знищення російського танка Т-80. Танк знищено кумулятивним зарядом, який викликав детонацію боєзапасу та зліт башти.

Читайте також: "Війну не виграти обороною". Інтерв'ю Сирського про Бахмут та помилки Вагнера – за хвилину

Сергій Бережний
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