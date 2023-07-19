Бахмут. ЗСУ вибили росіян з позицій поблизу Оріхово-Василівки під час наступу — Генштаб
19.07.2023, 09:27
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України вибили російських окупантів із позицій поблизу Оріхово-Василівки в районі Бахмута. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
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За його словами, біля Бахмута Сили оборони ведуть наступ на північному та південному флангах.
Він зазначив, що противник був змушений відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки.
Ковальов підкреслив, що українські підрозділи мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.
Росіяни чинять потужний опір, застосовують резерви та зазнають великих втрат.
- 17 липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни намагалися повернути втрачене становище у північній частині під Старомайорським.
- Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.
- На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, більш як 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. У них два завдання – Міноборони.
- Вранці 18 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіх на півдні – у напрямку Пологів та Бердянська.
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