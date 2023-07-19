Бахмут. ЗСУ вибили росіян з позицій поблизу Оріхово-Василівки під час наступу — Генштаб

Збройні Сили України вибили російських окупантів із позицій поблизу Оріхово-Василівки в районі Бахмута. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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За його словами, біля Бахмута Сили оборони ведуть наступ на північному та південному флангах.

Він зазначив, що противник був змушений відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки.

Ковальов підкреслив, що українські підрозділи мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни чинять потужний опір, застосовують резерви та зазнають великих втрат.

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