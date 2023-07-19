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Бахмут. ЗСУ вибили росіян з позицій поблизу Оріхово-Василівки під час наступу — Генштаб

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 09:27
Бахмут. ЗСУ вибили росіян з позицій поблизу Оріхово-Василівки під час наступу — Генштаб - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України вибили російських окупантів із позицій поблизу Оріхово-Василівки в районі Бахмута. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, біля Бахмута Сили оборони ведуть наступ на північному та південному флангах.

Він зазначив, що противник був змушений відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки.

Ковальов підкреслив, що українські підрозділи мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни чинять потужний опір, застосовують резерви та зазнають великих втрат.

Фронт у районі Бахмута (Мапа: Military Land)

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Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасГенштабнаступбахмутАндрій КовальовОріхово-Василівка
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