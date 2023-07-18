Сирський: Швидкі результати наступу ЗСУ майже неможливі. Повернути Бахмут — справа честі
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що швидкі результати нинішнього наступу Збройних Сил України "практично неможливі". Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.
За його словами, Україна хотіла б здобути дуже швидкі результати, але "насправді це практично неможливо".
Він зазначив, що намагається відвоювати Бахмут у росіян.
"На сході, як і на півдні, територія насичена мінами та оборонними загородженнями. У росіян багато опорних пунктів. Тому наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б", — сказав Сирський.
Генерал назвав перевагою України єдність військового керівництва та довіру солдатів один до одного.
Також воєначальник назвав "справою честі" повернення Бахмута.
"Ми втратили багатьох наших братів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут, тому просто зобов'язані повернути його", — резюмував командувач.
- 17 липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни намагалися повернути втрачене становище у північній частині під Старомайорським.
- Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.
- На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. У них два завдання – Міноборони.
- Вранці 18 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіх на півдні – у напрямку Пологів та Бердянська.
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