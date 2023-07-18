Сирський: Швидкі результати наступу ЗСУ майже неможливі. Повернути Бахмут — справа честі

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що швидкі результати нинішнього наступу Збройних Сил України "практично неможливі". Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

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За його словами, Україна хотіла б здобути дуже швидкі результати, але "насправді це практично неможливо".

Він зазначив, що намагається відвоювати Бахмут у росіян.

"На сході, як і на півдні, територія насичена мінами та оборонними загородженнями. У росіян багато опорних пунктів. Тому наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б", — сказав Сирський.

Генерал назвав перевагою України єдність військового керівництва та довіру солдатів один до одного.

Також воєначальник назвав "справою честі" повернення Бахмута.

"Ми втратили багатьох наших братів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут, тому просто зобов'язані повернути його", — резюмував командувач.

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