30 ОМБр показала, как выглядит их наступление под Бахмутом – видео

На Бахмутском направлении продолжается наступление ВСУ, в котором принимает участие 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. Военные бригады опубликовали видео, по которому можно составить представление о том, как происходит продвижение вперед.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш

На видео, снятом камерами разведывательных дронов, показаны огневые позиции обороняющихся оккупантов. По выявленным точкам обороны наносится минометный или артиллерийский удар, после которого начинается продвижение к ним мотопехоты. Россияне пытаются под огнем покинуть разбитые позиции, но их добивают дроны и артиллерия.

Также 3 отдельная штурмовая бригада опубликовала видео с дрона, который заснял уничтожение российского танка Т-80. Танк уничтожен кумулятивным зарядом, который вызвал детонацию боезапаса и взлет башни.

19 июля ВСУ выбили российских оккупантов с позиций вблизи Орехово-Василевки в районе Бахмута.

21 июня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ВСУ под Бахмутом наступают постепенно, но непрестанно, используя тактическое новаторство.

Читайте также: "Войну не выиграть обороной". Интервью Сырского о Бахмуте и ошибках Вагнера – за минуту

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.