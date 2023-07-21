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30 ОМБр показала, как выглядит их наступление под Бахмутом – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 15:31
30 ОМБр показала, как выглядит их наступление под Бахмутом – видео - Фото
Оккупант под Бахмутом (Фото - скриншот)

На Бахмутском направлении продолжается наступление ВСУ, в котором принимает участие 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. Военные бригады опубликовали видео, по которому можно составить представление о том, как происходит продвижение вперед.

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На видео, снятом камерами разведывательных дронов, показаны огневые позиции обороняющихся оккупантов. По выявленным точкам обороны наносится минометный или артиллерийский удар, после которого начинается продвижение к ним мотопехоты. Россияне пытаются под огнем покинуть разбитые позиции, но их добивают дроны и артиллерия. 

Также 3 отдельная штурмовая бригада опубликовала видео с дрона, который заснял уничтожение российского танка Т-80. Танк уничтожен кумулятивным зарядом, который вызвал детонацию боезапаса и взлет башни.

Читайте также: "Войну не выиграть обороной". Интервью Сырского о Бахмуте и ошибках Вагнера – за минуту

Сергей Бережной
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