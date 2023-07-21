ЗСУ: Наступ під Бахмутом повільний, але невпинний, з тактичним новаторством
Збройні Сили України під Бахмутом наступають поступово, але невпинно, використовуючи тактичне новаторство. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері телемарафону.
На Бахмутському напрямку українські війська ведуть поступовий наступ, враховуючи те, що не мають переваги в силах та засобах.
"Тому максимально використовуємо маневри, охоплення. Використовуємо різноманітні, так скажімо, тактичні новаторства для того, щоб просуватися рівномірно, впевнено, але з мінімальними втратами нашого особового складу", – повідомив речник ЗСУ.
Він зазначив, що цей процес – розмірений, сталий, але невпинний.
"Тому щодоби ми звільнюємо сотні метрів, щотижня – кілометри нашої землі, дійде час – це будуть і десятки кілометрів", – сказав Череватий.
- 19 липня ЗСУ вибили російських окупантів із позицій поблизу Оріхово-Василівки в районі Бахмута.
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