Украинские защитники остановили штурмовую группу оккупантов на Бахмутском направлении с помощью аэроразведки и польской самоходной гаубицы Krab. Видео распространил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский со ссылкой на аэроразведчика 30-й механизированной бригады Ragnar.
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Оккупанты под покровом ночи готовились атаковать позиции ВСУ вдоль "важной" трассы E40, пишет Сырский.
Однако на подходе группу россиян обнаружили аэроразведчики 30 ОМБр и скорректировали огонь САУ Krab 26-й артбригады.
"После серии точных артиллерийских ударов разбитые враги покинули своих "200" и позорно скрылись", – подытожил Сырский.
СПРАВКА. САУ "Краб" – это современная самоходная гаубица польского производства, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.
- 10 июля Сырский сообщил, что ВСУ берут Бахмут под огневой контроль. Также он показал видео уничтожения российской позиции с противотанковой управляемой ракетой в городе.
- Силы обороны уничтожили российский редкий самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" на Бахмутском направлении.
- 24 июля в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки в районах Богдановки, Клещеевки северо-восточнее Орехово-Василовки.
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