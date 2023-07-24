Украинские защитники остановили штурмовую группу оккупантов на Бахмутском направлении с помощью аэроразведки и польской самоходной гаубицы Krab. Видео распространил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский со ссылкой на аэроразведчика 30-й механизированной бригады Ragnar.

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Оккупанты под покровом ночи готовились атаковать позиции ВСУ вдоль "важной" трассы E40, пишет Сырский.

Однако на подходе группу россиян обнаружили аэроразведчики 30 ОМБр и скорректировали огонь САУ Krab 26-й артбригады.

"После серии точных артиллерийских ударов разбитые враги покинули своих "200" и позорно скрылись", – подытожил Сырский.

СПРАВКА. САУ "Краб" – это современная самоходная гаубица польского производства, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

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