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Генштаб: Россияне безуспешно наступали на Лиман, ВСУ отразили атаки под Бахмутом – карта

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 07:07
Генштаб: Россияне безуспешно наступали на Лиман, ВСУ отразили атаки под Бахмутом – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки российские захватчики без успеха наступали на Лиманском направлении, на Бахмутском украинские защитники отбили их атаки, а под Приютным на юге оккупанты пытались вернуть утраченное положение. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

На Лиманском направлении оккупанты без успеха наступали в районе Торского Донецкой области.

Торское на карте deepstate

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии россиян, украинские защитники успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клещеевки и северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Шахтерском направлении захватчики безуспешно вели наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

Новомихайловка на карте deepstate

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских сил.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты предприняли попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области, успеха не имели.

Приютное на карте deepstate

Авиация Сил обороны в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллеристы поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, один командный пункт, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию радиоэлектронной борьбы врага.

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Артём Джерипа
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