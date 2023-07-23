Уничтоженный российский склад боеприпасов в Крыму – появились спутниковые снимки аэродрома

Появились спутниковые снимки с последствиями поражения Силами обороны боекомплекта на аэродроме "Октябрьский" во временно оккупированном Крыму. Фото распространил OSINT-проект Deepstate.

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Долгое время аэродром был заброшенным, однако в последнее время россияне стянули туда по меньшей мере боекомплект, пишут исследователи.

22 февраля Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило уничтожение Силами обороны нефтебазы и складов армии РФ во временно оккупированном Октябрьском и опубликовало видео

Ранее в тот же день сообщалось о взрывах в Красногвардейском районе в оккупированном Крыму, эвакуации населения и остановке движения на Крымской железной дороге.

Расстояние от контролируемой Украиной территории до аэродрома составляет около 170 км по прямой.

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