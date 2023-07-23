Уничтоженный российский склад боеприпасов в Крыму – появились спутниковые снимки аэродрома
Появились спутниковые снимки с последствиями поражения Силами обороны боекомплекта на аэродроме "Октябрьский" во временно оккупированном Крыму. Фото распространил OSINT-проект Deepstate.
Долгое время аэродром был заброшенным, однако в последнее время россияне стянули туда по меньшей мере боекомплект, пишут исследователи.
22 февраля Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило уничтожение Силами обороны нефтебазы и складов армии РФ во временно оккупированном Октябрьском и опубликовало видео
Ранее в тот же день сообщалось о взрывах в Красногвардейском районе в оккупированном Крыму, эвакуации населения и остановке движения на Крымской железной дороге.
Расстояние от контролируемой Украиной территории до аэродрома составляет около 170 км по прямой.
- Ночью против 17 июля незаконные оккупационные власти Крыма и российские пропагандисты сообщили о "чрезвычайном событии" на Крымском мосту. Также сообщалось о взрывах и погибших, впоследствии появились фотографии повреждений моста.
- Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что подрыв моста является спецоперацией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил.
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