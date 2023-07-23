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Уничтоженный российский склад боеприпасов в Крыму – появились спутниковые снимки аэродрома

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 14:33
Уничтоженный российский склад боеприпасов в Крыму – появились спутниковые снимки аэродрома - Фото
Фото: Deepstate

Появились спутниковые снимки с последствиями поражения Силами обороны боекомплекта на аэродроме "Октябрьский" во временно оккупированном Крыму. Фото распространил OSINT-проект Deepstate.

Долгое время аэродром был заброшенным, однако в последнее время россияне стянули туда по меньшей мере боекомплект, пишут исследователи.

22 февраля Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило уничтожение Силами обороны нефтебазы и складов армии РФ во временно оккупированном Октябрьском и опубликовало видео

Ранее в тот же день сообщалось о взрывах в Красногвардейском районе в оккупированном Крыму, эвакуации населения и остановке движения на Крымской железной дороге.

Фото: Deepstate

Фото: Deepstate

Расстояние от контролируемой Украиной территории до аэродрома составляет около 170 км по прямой.

Аэродром на карте

Смотрите также: Крымский мост. Россияне ужасаются, показали, как выглядят повреждения из поезда – видео

Артём Джерипа
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