Знищений російський склад боєприпасів в Криму – з'явились супутникові знімки аеродрому

З'явились супутникові знімки з наслідками ураження Силами оборони складу боєкомплекту на аеродромі "Октябрський" у тимчасово окупованому Криму. Фото поширив OSINT-проєкт Deepstate.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Довгий час аеродром був закинутим, проте останнім часом росіяни стягнули туди щонайменше боєкомплект, пишуть дослідники.

22 лютого Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило знищення Силами оборони нафтобази та складів армії РФ у тимчасово окупованому Октябрьському й опублікувало відео

Раніше того ж дня повідомлялось про вибухи в Красногвардійському районі в окупованому Криму, евакуацію населення та зупинення руху на Кримській залізниці.

Відстань від контрольованих Україною території до аеродрому становить близько 170 км по прямій.

Дивіться також: Кримський міст. Росіяни жахаються, показали як виглядають пошкодження з потяга – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.