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Знищений російський склад боєприпасів в Криму – з'явились супутникові знімки аеродрому

Этот материал также доступен на русском
23.07.2023, 14:33
Знищений російський склад боєприпасів в Криму – з'явились супутникові знімки аеродрому - Фото
Фото: Deepstate

З'явились супутникові знімки з наслідками ураження Силами оборони складу боєкомплекту на аеродромі "Октябрський" у тимчасово окупованому Криму. Фото поширив OSINT-проєкт Deepstate.

Довгий час аеродром був закинутим, проте останнім часом росіяни стягнули туди щонайменше боєкомплект, пишуть дослідники.

22 лютого Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило знищення Силами оборони нафтобази та складів армії РФ у тимчасово окупованому Октябрьському й опублікувало відео

Раніше того ж дня повідомлялось про вибухи в Красногвардійському районі в окупованому Криму, евакуацію населення та зупинення руху на Кримській залізниці.

Фото: Deepstate

Фото: Deepstate

Відстань від контрольованих Україною території до аеродрому становить близько 170 км по прямій.

Аеродром "Октябрське" на карті

Дивіться також: Кримський міст. Росіяни жахаються, показали як виглядають пошкодження з потяга – відео

Артем Джеріпа
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