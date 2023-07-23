Британская разведка: Россия активизировалась на севере, вероятно, хочет вернуться к Осколу
Россияне усилили артиллерийские обстрелы на севере линии фронта в Луганской и Харьковской областях. Оккупанты вероятно пытаются вернуть утраченные позиции у реки Оскол, считает разведка Великобритании. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Усиление обстрелов, вероятно, сопровождалось "некоторым увеличением" штурмов небольшими подразделениями оккупантов.
В то же время из-за российской дезинформации ситуация на фронте стала "запутанной", отмечает ведомство.
Скорее всего, Россия достигла лишь "незначительных достижений". Однако возобновление активности РФ на севере подчеркивает его важность для Кремля, поскольку одновременно с этим Россия сталкивается со "значительным давлением" на Запорожье, отмечает разведка Британии.
Ведомство предполагает, что Западная группа войск РФ пытается продвинуться назад к реке Оскол в Харьковской области.
Это нужно оккупантам для создания буферной зоны вокруг оккупированной Луганской области.
Россия "почти наверняка" считает владение Луганской областью одной из своих основных целей войны, заключает ведомство.
- 17 июля 2023 года представитель Восточной группировки войск заявил, что россияне стянули на Лимано-Купянское направление около 100 000 солдат, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- 21 июля он сообщил, что в тот день на этом направлении российские захватчики обстреляли позиции украинских войск по артиллерии рекордное количество раз.
- 23 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток оккупанты без успеха вели наступательные действия в районах Надежды Луганской области и Торского и Григорьевки Донецкой области.
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