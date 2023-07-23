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Британская разведка: Россия активизировалась на севере, вероятно, хочет вернуться к Осколу

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 10:33
Британская разведка: Россия активизировалась на севере, вероятно, хочет вернуться к Осколу - Фото
Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне усилили артиллерийские обстрелы на севере линии фронта в Луганской и Харьковской областях. Оккупанты вероятно пытаются вернуть утраченные позиции у реки Оскол, считает разведка Великобритании. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Усиление обстрелов, вероятно, сопровождалось "некоторым увеличением" штурмов небольшими подразделениями оккупантов.

В то же время из-за российской дезинформации ситуация на фронте стала "запутанной", отмечает ведомство.

Скорее всего, Россия достигла лишь "незначительных достижений". Однако возобновление активности РФ на севере подчеркивает его важность для Кремля, поскольку одновременно с этим Россия сталкивается со "значительным давлением" на Запорожье, отмечает разведка Британии.

Ведомство предполагает, что Западная группа войск РФ пытается продвинуться назад к реке Оскол в Харьковской области.

Это нужно оккупантам для создания буферной зоны вокруг оккупированной Луганской области.

Россия "почти наверняка" считает владение Луганской областью одной из своих основных целей войны, заключает ведомство.

Лимано-Купянское направление на карте deepstate

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Артём Джерипа
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