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Оккупанты установили рекорд по обстрелам на Лимано-Купянском направлении – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 13:27
Оккупанты установили рекорд по обстрелам на Лимано-Купянском направлении – ВСУ - Фото
Сергей Череватый (скриншот видео)

За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты обстреляли позиции украинских войск из артиллерии рекордное количество раз. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу, вести наступательные действия, рекордно 908 раз обстрелял наши позиции всеми типами и калибрами артиллерии, совершил 11 авианалетов", – сообщил Череватый.

Он добавил, что на данный момент произошло 29 боестолкновений, в ходе которых уничтожено 76 оккупантов, 158 получили ранения.

Украинские войска за сутки на Лимано-Купянском направлении уничтожили два танка, САУ "Мста", два миномета, гаубицу, два беспилотника и полевой склад с боеприпасами.

  • Утром 21 июля Генштаб ВСУ заявил, что за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения, россияне наступают на Донбассе и пытались вернуть позиции на севере Запорожской области.
  • На Мелитопольском и Бердянском направлениях, на участках Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Работино, Новодаровка – Приютное Силы обороны имели успех.

Читайте также: ВСУ о боях на линии Купянск-Лиман: "Большое наступление" локализовано, тактика неизменна

Наталья Медведева
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войнакупянскЛиманСергей Череватый
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