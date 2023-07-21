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Окупанти встановили рекорд з обстрілу на Лимано-Куп'янському напрямку – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 13:27
Окупанти встановили рекорд з обстрілу на Лимано-Куп'янському напрямку – ЗСУ - Фото
Сергій Череватий (скриншот відео)

Минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції українських військ з артилерії рекордну кількість разів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"На Лимано-Куп'янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу, вести наступальні дії, рекордно 908 разів обстріляв наші позиції всіма типами та калібрами артилерії, здійснив 11 авіанальотів", – повідомив Череватий.

Він додав, що на цей час сталося 29 зіткнень, в ході яких знищено 76 окупантів, 158 отримали поранення.

Українські війська за добу на Лимано-Куп'янському напрямку знищили два танки, САУ "Мста", два міномети, гаубицю, два безпілотники та польовий склад із боєприпасами.

  • Вранці 21 липня Генштаб ЗСУ заявив, що минулої доби сталося 32 бойових зіткнення, росіяни наступають на Донбасі й намагалися повернути позиції на півночі Запорізької області.
  • На Мелітопольському та Бердянському напрямах, на дільницях Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне Сили оборони мали успіх.

Читайте також: ЗСУ про бої на лінії Куп'янськ-Лиман: "Великий наступ" локалізовано, тактика незмінна

Наталія Медведєва
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війнаКупянськЛиманСергій Череватий
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