Окупанти встановили рекорд з обстрілу на Лимано-Куп'янському напрямку – ЗСУ

Минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції українських військ з артилерії рекордну кількість разів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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"На Лимано-Куп'янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу, вести наступальні дії, рекордно 908 разів обстріляв наші позиції всіма типами та калібрами артилерії, здійснив 11 авіанальотів", – повідомив Череватий.

Він додав, що на цей час сталося 29 зіткнень, в ході яких знищено 76 окупантів, 158 отримали поранення.

Українські війська за добу на Лимано-Куп'янському напрямку знищили два танки, САУ "Мста", два міномети, гаубицю, два безпілотники та польовий склад із боєприпасами.

Вранці 21 липня Генштаб ЗСУ заявив, що минулої доби сталося 32 бойових зіткнення, росіяни наступають на Донбасі й намагалися повернути позиції на півночі Запорізької області.

На Мелітопольському та Бердянському напрямах, на дільницях Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне Сили оборони мали успіх.

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