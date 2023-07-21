Окупанти встановили рекорд з обстрілу на Лимано-Куп'янському напрямку – ЗСУ
Минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції українських військ з артилерії рекордну кількість разів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"На Лимано-Куп'янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу, вести наступальні дії, рекордно 908 разів обстріляв наші позиції всіма типами та калібрами артилерії, здійснив 11 авіанальотів", – повідомив Череватий.
Він додав, що на цей час сталося 29 зіткнень, в ході яких знищено 76 окупантів, 158 отримали поранення.
Українські війська за добу на Лимано-Куп'янському напрямку знищили два танки, САУ "Мста", два міномети, гаубицю, два безпілотники та польовий склад із боєприпасами.
- Вранці 21 липня Генштаб ЗСУ заявив, що минулої доби сталося 32 бойових зіткнення, росіяни наступають на Донбасі й намагалися повернути позиції на півночі Запорізької області.
- На Мелітопольському та Бердянському напрямах, на дільницях Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне Сили оборони мали успіх.
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