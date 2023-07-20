ЗСУ про бої на лінії Куп'янськ-Лиман: "Великий наступ" росіян локалізовано, тактика незмінна

Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що Збройні Сили України локалізували "великий наступ" росіян на лінії Куп'янськ-Лиман. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, за добу на даній ділянці фронту сталося 568 обстрілів, 17 авіанальотів, а також чотири безуспішні штурми ворога в районах Масютівки та Лимана Першого.

Сили оборони знищили 20 окупантів, 55 отримали поранення, вражені реактивна система "Град", два міномети, два дрони-камікадзе "Ланцет" та безпілотник-розвідник "Орлан-10".

"Намагаються максимально бити артилерією та авіацією, після чого штурмують. Це відбувається кілька місяців поспіль, ніякого навіть локального успіху вони не досягли. "Великий наступ", який вони анонсували навесні, локалізовано, вони не можуть перехопити ініціативу", — резюмував Череватий.

Вранці військові заявляли, що ворог наступає у районі Бахмута та Донецька, а також намагається відбити позиції поблизу Приютного на півдні, за добу на Донбасі сталося близько 30 бойових зіткнень.

Читайте також: Розбір | Захопити землі, відвернути увагу. Для чого РФ наступ на Куп’янському напрямку

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.