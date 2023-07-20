RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ про бої на лінії Куп'янськ-Лиман: "Великий наступ" росіян локалізовано, тактика незмінна

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 14:41
ЗСУ про бої на лінії Куп'янськ-Лиман:
Сергій Череватий (Фото: скриншот із відео)

Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що Збройні Сили України локалізували "великий наступ" росіян на лінії Куп'янськ-Лиман. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, за добу на даній ділянці фронту сталося 568 обстрілів, 17 авіанальотів, а також чотири безуспішні штурми ворога в районах Масютівки та Лимана Першого.

Сили оборони знищили 20 окупантів, 55 отримали поранення, вражені реактивна система "Град", два міномети, два дрони-камікадзе "Ланцет" та безпілотник-розвідник "Орлан-10".

"Намагаються максимально бити артилерією та авіацією, після чого штурмують. Це відбувається кілька місяців поспіль, ніякого навіть локального успіху вони не досягли. "Великий наступ", який вони анонсували навесні, локалізовано, вони не можуть перехопити ініціативу", — резюмував Череватий.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

Вранці військові заявляли, що ворог наступає у районі Бахмута та Донецька, а також намагається відбити позиції поблизу Приютного на півдні, за добу на Донбасі сталося близько 30 бойових зіткнень.

Читайте також: Розбір | Захопити землі, відвернути увагу. Для чого РФ наступ на Куп’янському напрямку

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасвтратинаступКуп'янськЛиманСергій Череватий
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 